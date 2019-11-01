إنتر ميلان يريد التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد السابق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع "ماتيو دارميان" الظهير الأيمن لنادي بارما ولاعب مانشستر يونايتد السابق.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أن المدرب الإيطالي لإنتر ميلان يضع دارميان نصب عينيه لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، التي شهدت إصابة "دانيلو دامبروسيو". Advertisements وأظهر دارميان مستوى جيد منذ إنضمامه مطلع هذا الموسم لبارما. وسيطلب بارما مبلغ 22 مليون يورو للإستغناء عن دارميان، بحسب الصحيفة الإيطالية. وفي حالة إنضمام دارميان، سيلتحق بزميليه السابقين روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز. وإنضم دارميان لصفوف مانشستر يونايتد مطلع موسم 2015 قادماً من تورينو الإيطالي مقابل 12.7 مليون جنيه إسترليني.

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