شكرا لقرائتكم نور الشربينى تتوج ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعتبر نور الشربيني حامل لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما مثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الاصلبة في الركبة.
كانت الشربيني قد توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش أعوام 2016,2017 ثم 2019 في الموسم الماضي والموسم الجاري.
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