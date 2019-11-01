شكرا لقرائتكم نور الشربيني: لعبت النهائى مُصابة ..ولم أتوقع الفوز باللقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدثت البطلة المصرية نور الشربيني عن تتويجها ببطولة العالم لسيدات الاسكواش بعد فوزها على مواطنتها رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا في المباراة النهائيودة بنتيجة 3/1.

وقالت الشربيني في تصريحات خاصة: "سعيدة بحصد لقبي الرابع في بطولة العالم بالتأكيد لم أتوقع أن يمضي سيناريو المباراة بهذا الشكل أمام رنيم كانت مباراة قوية وخضتها تحت تأثير الاصابة وربما أسافر إلى ألمانيا قريبا لاستشارة الطبيب من أجل تحديد حجم اصابة الركبة بعدما عاودتني الآلام.

وعن تراجعها في التصنيف العالمي إلى المركز الرابع أكدت الشربيني أن هذا الموسم لد تبدأ بالشكل الأفضل بسبب اصابة الركبة ولكنها ستسعى لبذل قصارى جهدها لتقديم مستوى أفضل في الفترة المقبلة.