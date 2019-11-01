شكرا لقرائتكم نور الشربيني: لعبت النهائى مُصابة ..ولم أتوقع الفوز باللقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعن تراجعها في التصنيف العالمي إلى المركز الرابع أكدت الشربيني أن هذا الموسم لد تبدأ بالشكل الأفضل بسبب اصابة الركبة ولكنها ستسعى لبذل قصارى جهدها لتقديم مستوى أفضل في الفترة المقبلة.
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