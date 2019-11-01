شكرا لقرائتكم أحمد حاتم يشارك نور الشربيني الاحتفال لبطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتغلبت نور الشربيني على زميلتها رنيم الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وشارك حاتم نور الشربيني وعائلتها الاحتفال بتتويجها بلقب بطولة العالم للاسكواش.

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