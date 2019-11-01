شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك .. حازم إمام هو المقصود من تغريدة "زيزو" الغامضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، سر الرسالة الغامضة التى أطلقها اللاعب اليوم على حسابه على موقع "انستجرام" والتى قال:"حابب أشكر اللاعبين القدامي اللي ساندوني وأشكر اللاعبين القدامي اللى مش فاكرين إني عملت عملية وبيعملوا فديوهات دعم للاعبين في أندية تانية".

وقال المصدر:"زيزو يقصد حازم إمام بصفته رمزاً للزمالك حيث رأى اللاعب فيديو يقدم فيه الثعلب دعماً لمحمد محمود لاعب وسط الأهلى الذى تعرض لنفس الإصابة ولم يقم بدعم لاعب الزمالك".

وكان زيزو قد أجرى عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى ومن المنتظر أن يعود منتصف الأسبوع القادم إلى القاهرة للخضوع إلى الراحة ثم العلاج الطبيعى.