شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك .. حازم إمام هو المقصود من تغريدة "زيزو" الغامضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المصدر:"زيزو يقصد حازم إمام بصفته رمزاً للزمالك حيث رأى اللاعب فيديو يقدم فيه الثعلب دعماً لمحمد محمود لاعب وسط الأهلى الذى تعرض لنفس الإصابة ولم يقم بدعم لاعب الزمالك".
وكان زيزو قد أجرى عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى ومن المنتظر أن يعود منتصف الأسبوع القادم إلى القاهرة للخضوع إلى الراحة ثم العلاج الطبيعى.
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