شكرا لقرائتكم ديسابر يرد على شائعة هروبه بقيادة مران بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز مران فريقه استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني بكأس الكونفدرالية الافريقية وذلك بعد سفر المدرب صباح الأربعاء الماضى، إلى لندن بعد أن تعرض نجله صاحب الـ 16 عاما لحادث كبير في العاصمة الإنجليزية الأمر الذي دفع المدرب لحجز تذاكر الطيران والسفر مباشرة للاطمئنان على نجله قبل العودة من جديد للقاهرة وسط الشائعات التى تداولت بشأن هروبه.

خاض نادي بيراميدز تدريباته بملعب الدفاع الجوي استعداداً لمباراة العودة امام يانج افريكانز التنزاني بكأس الكونفدرالية الافريقية، و كان قد فاز الفريق المصري بنتيجة 2/1 خارج ملعبه بمباراة الذهاب.