شكرا لقرائتكم كريم عبد الجواد: كان لدي أكثر من خطة للفوز ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح كريم عبد الجواد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن الفوز اليوم أمام على فرج جاء بصعوبة و قام بأستخدام بأكثر من خطة خلال اللقاء و ظهور الاجهاد منذ الشوط الثانى والثالث .

و توج كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش ببطولة مصر الدولية للاسكواش عقب الفوز على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-8 .

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يذكر أن الثنائي المصري كان قد تواجها من قبل في بطولة الأهرام الدولية عام 2016 وفاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على علي فرج .

ويستعد الثنائي المصري للمشاركة في بطولة العالم لرجال الاسكواش والتي تقام 8 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، ويحمل البطل المصري علي فرج لقب البطولة عن الموسم الماضي.