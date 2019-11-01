شكرا لقرائتكم نور الشربينى تعادل رقم الأسطورة عمرو شبانة فى الإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفازت الشربيني على رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة.
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