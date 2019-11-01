اخبار الرياضه

نور الشربينى تعادل رقم الأسطورة عمرو شبانة فى الإسكواش...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم نور الشربينى تعادل رقم الأسطورة عمرو شبانة فى الإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادلت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا رقم عمرو شبانة مايسترو الاسكواش، بالفوز ببطولة العالم 4 مرات، بعد فوزها اليوم على رنيم الوليلى فى نهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش التى أقيمت تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

 

توج شبانة ببطولة العالم أربع مرات فى 2003 و 2005 و 2007 و 2009 بينما توجت نور الشربينى فى منافسات السيدات أعوام 2016 و 2017 ثم 2019 في الموسم الماضي والموسم الجاري.

 

وفازت الشربيني على رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نور الشربينى تعادل رقم الأسطورة عمرو شبانة فى الإسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا