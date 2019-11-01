شكرا لقرائتكم نور الشربينى تعادل رقم الأسطورة عمرو شبانة فى الإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادلت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا رقم عمرو شبانة مايسترو الاسكواش، بالفوز ببطولة العالم 4 مرات، بعد فوزها اليوم على رنيم الوليلى فى نهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش التى أقيمت تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

توج شبانة ببطولة العالم أربع مرات فى 2003 و 2005 و 2007 و 2009 بينما توجت نور الشربينى فى منافسات السيدات أعوام 2016 و 2017 ثم 2019 في الموسم الماضي والموسم الجاري.

وفازت الشربيني على رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة.