ديربي الدار البيضاء.. قيمة سوقية متباينة وتنافس ممتد

تشهد بطولة كأس محمد السادس للأندية الأطال يوم السبت إثارة بين قطبي الكرة المغربية، الرجاء ونظيره الوداد في دور ثمن النهائي.

وتقدر القيمة السوقية للاعبي الرجاء بـ13 مليون يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت، في حين القيمة السوقية للاعبي الوداد تقدر بـ16 مليون يورو.

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ويعتبر الرجاء، الذي تأسس في عام 1949، من الأندية المخضرمة في القارة السمراء، وهو الذي حقق ألقابا عديدة وإنجازات كبيرة أبرزها الوصول لنهائي كأس العالم للأندية في عام2013، كما يعد من الأندية الأكثر شعبية في المغرب، ولم يعرف أبدا طعم الهبوط من دوري الدرجة الأولى المغربي، ومر على تاريخه لاعبين كبار مثل هشام أبو شروان وصلاح الدين بصير وطلال القرقوري.

ويعتبر الوداد صاحب التاريخ العريق والفريق الأكثر تتويجاً في المغرب، وتأسس في عام 1937، وهو حامل لقب الدوري المحلي ووصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا. وقام الأب جيكو بتأسيس نادي الوداد قبل الاستقلال وكانت له مواقف وطنية كثيرة من بينها المطالبة برحيل الاستعمار بعام . 1944

ويتقاسم الفريقان الملعب الذي يحمل اسم محمد الخامس في الدار البيضاء، ومنذ الاستقلال التقيا في 139مواجهة من بينها 126 في الدوري و13 في كأس العرش، فاز الرجاء في 42 مرة فيما انتصر الوداد في 35 مواجهة، وتعادلا 62 مرة.