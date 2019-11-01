شكرا لقرائتكم الرجاء والوداد.. قمة ثمن نهائي كأس محمد السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
لا حديث يعلو في الدار البيضاء عن المباراة الرسمية الـ140 التي تجمع بين الوداد والرجاء في موعد عربي ينتظره محبو الفريقين في المدينة ومختلف أرجاء المغرب إلى جانب جماهير عربية زاد اهتمامها بالفريقين لإنجازاتهما القارية في السنوات الماضية.
ووصل فريق الرجاء إلى هذا الدور على حساب هلال القدس الفلسطيني، فيما أزاح الوداد نادي المريخ السوداني ليصل إلى ثمن النهائي.
ويتطلع الأخضر بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز الـ41 على جاره في وقت يبحث الأحمر ومديره الفني الصربي زوران مانولوفيتش عن الفوز الـ37.
ويدخل الرجاء المسابقة الأغلى عربيا مكتمل الصفوف بعد عودة محسن متولي وحميد أحداد في وقت تضرب الغيابات الوداد مثل الكرتي ونوصير والناهيري، وشهد آخر ظهور للفريقين في الدوري المحلي فوز الوداد على يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لواحد فيما تعادل الرجاء سلبيا مع أولمبيك أسفي.
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