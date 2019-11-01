سر غضب محمود عبدالعزيز "زيزو" من لاعبي الزمالك..رسالة نارية



وجه محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، رسالة نارية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عبر فيها عن غضبه من تجاهل بعض نجوم الزمالك القدامى لدعمه بعد الإصابة التي تعرض لها، بعد قيامهم بدم لاعبين في أندية آخري.

علق مصدر داخل نادي الزمالك على حديث محمود عبدالعزيز "زيزو" لاعب الفريق، عن عدم دعم بعض اللاعبين له بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.

وكتب "زيزو" كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله تمت العملية على خير بفضل الله أولا ودعاء أهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إدارته والكابتن إسماعيل يوسف وزملائي اللاعبين".

وأضاف: "وحابب أشكر اللاعبين القدامى اللي ساندوني وأشكر اللعيبة القدامى اللي مش فاكرين إني عملت عملية وبيعملوا فديوهات دعم للاعبين في أندية تانية وسأعود أقوى بإذن الله".

وكان حازم إمام أحد أبرز نجوم الزمالك القدامى، قد ظهر في فيديو لدعم محمد محمود، نجم الأهلي الصاعد، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، خلال تدريبات الأهلي، وذلك عقب عودته من الإصابة الأولى، حيث كان يستعد للمشاركة مع الفريق الأول مجدداً.

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