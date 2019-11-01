بوكيتينو: علاج توتنهام في الفوز بملعب ايفرتون









اسماء السيد - قدم توتنهام هوتسبير عرضا مبهرا حين فاز 6-2 في ملعب إيفرتون قبل عام لكن ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق اللندني قال إنه سيرضى بأي نتيجة إيجابية في مباراة الفريقين بعد غد الأحد في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد الخسارة 2-1 أمام ليفربول المتصدر في الجولة الماضية تراجع توتنهام للمركز 11 وهي المرة الأولى التي يحتل فيها مركزا في النصف الأسفل من جدول الترتيب في شهر نوفمبر تشرين الثاني منذ تولى بوكيتينو القيادة في 2014.

ولم يفز توتنهام خارج أرضه في الدوري منذ يناير كانون الثاني الماضي وحقق أربعة انتصارات فقط في 14 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم ويقول بوكيتينو إن الثقة تراجعت.

وأبلغ الصحفيين في ملعب التدريب اليوم الجمعة "نحتاج للتحلي بالإيجابية والإيمان بقدرتنا على هزيمة أي فريق.

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"نعاني من أزمة ثقة في الوقت الحالي. تراجعنا كثيرا. إنها مسألة وقت والمهم كيفية الخروج من هذا الموقف".

وأوضح "لدينا ذكرى طيبة أمام ايفرتون (في الموسم الماضي) لكننا نريد الفوز وأي نتيجة ستكون جيدة بالنسبة لنا".

واستهل إيفرتون الموسم بشكل أسوأ من توتنهام ويتعرض مدربه ماركو سيلفا لضغوط إذ يبتعد بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط لكن الفوز بعد غد الأحد سيجعل ايفرتون يتقدم على توتنهام في جدول الترتيب.

وقال بوكيتينو "ندرك جيدا مسؤوليتنا في تقديم أداء جيد جدا في مباراة الأحد أمام فريق بارع مثل إيفرتون يحاول الفوز لأن الانتصار أفضل علاج لإصلاح الأمور كلها".

وسيغيب عن توتنهام داني روز بسبب الإيقاف وقلب الدفاع يان فرتونجن بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ولاعب الوسط ايريك لاميلا بسبب إصابة في الفخذ.