اسماء السيد - سجل الرائد هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحول تأخره 2-1 إلى فوز مثير 3-2 على الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم كما صعد الفيصلي للمركز الثالث بفوزه 2-صفر على ضمك اليوم الجمعة.
وبدا أن الوحدة في طريقه للفوز قبل أن يدرك المغربي جلال الداودي التعادل من ركلة حرة في الدقيقة الثانية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة وهو هدفه الثاني في اللقاء وبنفس الطريقة الرائعة.
وانتزع رائد الغامدي هدف الفوز بتسديدة من مسافة بعيدة في المرمى الخالي مستغلا تقدم الحارس الجزائري مصطفى زغبة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز التاسع مقابل 15 نقطة للوحدة صاحب المركز الخامس.
وسجل لويس جوستافو وخالد الغامدي هدفا في كل شوط خلال فوز الفيصلي على ضمك متذيل الترتيب.
ويملك الفيصلي 17 نقطة مثل الأهلي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أكثر، وبفارق ثلاث نقاط خلف الهلال المتصدر.
ملخص مباراة الرائد والوحدة:
ملخص مباراة الفيصلي وضمك:
كانت هذه تفاصيل خبر الرائد يسجل مرتين في الوقت القاتل خلال فوز مثير بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.