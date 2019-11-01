الرائد يسجل مرتين في الوقت القاتل خلال فوز مثير بالدوري السعودي









اسماء السيد - سجل الرائد هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحول تأخره 2-1 إلى فوز مثير 3-2 على الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم كما صعد الفيصلي للمركز الثالث بفوزه 2-صفر على ضمك اليوم الجمعة.

وبدا أن الوحدة في طريقه للفوز قبل أن يدرك المغربي جلال الداودي التعادل من ركلة حرة في الدقيقة الثانية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة وهو هدفه الثاني في اللقاء وبنفس الطريقة الرائعة.

وانتزع رائد الغامدي هدف الفوز بتسديدة من مسافة بعيدة في المرمى الخالي مستغلا تقدم الحارس الجزائري مصطفى زغبة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز التاسع مقابل 15 نقطة للوحدة صاحب المركز الخامس.

وسجل لويس جوستافو وخالد الغامدي هدفا في كل شوط خلال فوز الفيصلي على ضمك متذيل الترتيب.

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ويملك الفيصلي 17 نقطة مثل الأهلي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أكثر، وبفارق ثلاث نقاط خلف الهلال المتصدر.

ملخص مباراة الرائد والوحدة:

ملخص مباراة الفيصلي وضمك: