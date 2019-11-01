مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الانجليزي يوم السبت 2-11-2019

يحتضن ملعبفيلا بارك مباراة ليفربول وأستون فيلا ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء كروي قوي ومثير يوم الغد السبت 2 نوفمبر 2019، ويتم بث المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي .

سيسعى نادي ليفربول إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على فارق الست نقاط، التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من الشهر الجاري نوفمبر، ما سيدفعه لتحقيق الفوز على نظيره أستون فيلا في مباراة يوم الغد، ويدخل ليفربول هذه المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة .

من المتوقع أن يضم تشكيل ليفربول اللاعبين، أليسون، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ديان لوفرين، ترينت أليكساندر ارنولد، جيمس ميلنر، فابينيو، أليكس أوكسليد تشامبيرلين، ساديو ماني، روبرتوفيرمينو، ديفوك اوريجي .