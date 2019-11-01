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إبراهيم فايق ينضم لمجموعة القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الإعلامى الرياضى إبراهيم فايق إلى مجموعة القنوات الرياضية للشركة المتحدة، حيث وقع مع الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقود الانضمام إلى المجموعة التى تضم باقة من القنوات الرياضية المتميزة ونخبة من أبرز الإعلاميين والمحللين فى مجال الإعلام الرياضى.

 

ويعد الإعلامى الشاب إبراهيم فايق، واحد من أبرز الإعلاميين فى الوسط الرياضى خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له العمل فى العديد من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، وتميزت برامجه بالنقد الرياضى المتميز من خلال مجموعة من الكتاب والمحللين ونجوم الساحرة المستديرة.

 

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