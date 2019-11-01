شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. انطلاق بطولة الجمهورية للخماسي الحديث بنادي مدينتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم منافسات بطولة الجمهورية للخماسي الحديث ( جري وسباحة ) بنادي مدينتي الرياضي . Advertisements ويشارك في البطولة أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأندية على مستوى الجمهورية. وتستمر بطولة الجمهورية للخماسي الحديث لمدة يومين ، وتعد منافسات السباحة فيها أول بطولة رسمية تقام على مجمع حمامات السباحة الأوليمبي بنادي مدينتي منذ افتتاحه

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