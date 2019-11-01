شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتفوق على رنيم الوليلى 11 / 4 فى الشوط الأول بنهائى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج المصنفة الرابعة عالميا، الشوط الأول ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بنتيجة 11/4، أمام رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا.

نور الشربيني حاملة لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما مثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الإصابة في الركبة.

وتعرضت رنيم الوليلى لإصابة مع آخر نقطة فى الشوط الأول من اللقاء المقام بينهما حالياً، وتم علاجها سريعاً بعد نهاية الشوط لتستكمل المباراة بصورة طبيعية فى مواجهة نور الشربينى.

































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