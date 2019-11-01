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نور الشربينى تتفوق على رنيم الوليلى 11 / 4 فى الشوط الأول بنهائى الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج المصنفة الرابعة عالميا، الشوط الأول ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بنتيجة 11/4، أمام رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا.

 

نور الشربيني حاملة لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما مثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الإصابة في الركبة.

 

وتعرضت رنيم الوليلى لإصابة مع آخر نقطة فى الشوط الأول من اللقاء المقام بينهما حالياً، وتم علاجها سريعاً بعد نهاية الشوط لتستكمل المباراة بصورة طبيعية فى مواجهة نور الشربينى.

 

 

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بطولة العالم للاسكواش (3)
 

 

 

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بطولة العالم للاسكواش (18)
 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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