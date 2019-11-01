شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كريم عبد الجواد يتسلم درع بطولة مصر الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى ومنتخب مصر للاسكواش درع بطولة مصر الدولية للإسكواش، عقب الفوز على نظيرة على فرج فى المباراة التى أقيمت بالمعلب الزجاجى بالأهرامات. ونجح كريم عبد الجواد، لاعب النادى الأهلى المصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، فى الفوز ببطولة مصر الدولية للاسكواش التى قيمت بالأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار. وفاز عبد الجواد على مواطنه على فرج، لاعب وادى دجلة المصنف الأول عالميا، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 61 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-8. Advertisements







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