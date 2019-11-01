شكرا لقرائتكم خبر عن "الثعلب" سر الرسالة الغامضة من زيزو بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، سر الرسالة الغامضة التى أطلقها اللاعب اليوم على حسابه على موقع "إنستجرام" والتى قال فيها: "حابب أشكر اللاعبين القدامي اللي ساندوني وأشكر اللاعبين القدامي اللى مش فاكرين إني عملت عملية وبيعملوا فيديوهات دعم للاعبين في أندية تانية".

وقال المصدر: "زيزو يقصد حازم إمام بصفته رمزاً للزمالك، حيث رأى اللاعب فيديو يقدم فيه الثعلب دعماً لمحمد محمود لاعب وسط الأهلى الذى تعرض لنفس الإصابة ولم يقم بدعم لاعب الزمالك".

وكان زيزو قد أجرى عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، ومن المنتظر أن يعود منتصف الأسبوع القادم إلى القاهرة للخضوع إلى الراحة ثم العلاج الطبيعى.