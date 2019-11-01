شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى تاسع جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة بدورى المرتبط بمحترفى كرة اليد لمواليد 2002 للموسم المحلى 2019 /2020.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على محافظة الفيوم 39 /23، والزهور على الحوار 28 /26، وسموحة على حدائق الأهرام 23 /21، وطلائع الجيش على أصحاب الجياد 33/27، والبنك الأهلى على هليوبوليس 31 /15، وسبورتنج على الأوليمبي 30 /21، والطيران على 6 أكتوبر، والأهلى على المعادى 44/27.

بينما تقام الجولة العاشرة يوم 7 نوفمبر القادم للقاءات بين كلا من الزمالك مع الزهور ومحافظة الفيوم مع الجزيرة، والحوار مع سموحة وأصحاب الجياد مع جزيرة الورد والبنك الأهلى مع حدائق الأهرام، وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع 6 أكتوبر والأوليمبى مع الأهلى، والمعادى مع الطيران.