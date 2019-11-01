شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى تاسع جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على محافظة الفيوم 39 /23، والزهور على الحوار 28 /26، وسموحة على حدائق الأهرام 23 /21، وطلائع الجيش على أصحاب الجياد 33/27، والبنك الأهلى على هليوبوليس 31 /15، وسبورتنج على الأوليمبي 30 /21، والطيران على 6 أكتوبر، والأهلى على المعادى 44/27.
بينما تقام الجولة العاشرة يوم 7 نوفمبر القادم للقاءات بين كلا من الزمالك مع الزهور ومحافظة الفيوم مع الجزيرة، والحوار مع سموحة وأصحاب الجياد مع جزيرة الورد والبنك الأهلى مع حدائق الأهرام، وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع 6 أكتوبر والأوليمبى مع الأهلى، والمعادى مع الطيران.
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