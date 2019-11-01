فيديو.. نور الشربينى تتسلم الدرع الـ4 فى تاريخها لبطولة العالم لسيدات الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت نور الشربينى، لاعبة نادى سبورتنج ومنتخب مصر للاسكواش، درع بطولة العالم لسيدات للاسكواش عقب الفوز على نظيرتها رنيم الوليلى فى المباراة التى أقيمت بالمعلب الزجاجى بالأهرامات .
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