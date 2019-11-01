فيديو.. نور الشربينى تتسلم الدرع الـ4 فى تاريخها لبطولة العالم لسيدات الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت نور الشربينى، لاعبة نادى سبورتنج ومنتخب مصر للاسكواش، درع بطولة العالم لسيدات للاسكواش عقب الفوز على نظيرتها رنيم الوليلى فى المباراة التى أقيمت بالمعلب الزجاجى بالأهرامات . وتوجت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش التى أقيمت تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها. Advertisements وفازت الشربيني على مواطنتها رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 9-11, 11-5, 11-6 . وتعتبر نور الشربيني حاملة لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما مثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الإصابة في الركبة.

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