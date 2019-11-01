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شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تعادل رقم عمرو شبانة فى عدد مرات التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادلت نور الشربينى، لاعبة سبورتنج المصنفة الرابعة عالميا، رقم عمرو شبانة مايسترو الاسكواش، بالفوز ببطولة العالم 4 مرات، بعد فوزها اليوم على رنيم الوليلى فى نهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش التى أقيمت تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.
وتوج شبانة ببطولة العالم أربع مرات فى 2003 و2005 و2007 و2009، بينما توجت نور الشربينى فى منافسات السيدات أعوام 2016 و2017 ثم 2019 في الموسم الماضي والموسم الحالي.
وفازت الشربيني على رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة.
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