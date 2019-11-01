شاهد مهارات نور الشربينى عقب التتويج ببطولة العالم للاسكواش للسيدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتوجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج المصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها. وفازت الشربيني على مواطنتها رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 9-11, 11-5, 11-6 . وتعتبر نور الشربيني حاملة لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما مثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الإصابة في الركبة.















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