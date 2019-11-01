شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد: استخدمت أكثر من خطة للتتويج ببطولة مصر الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى للإسكواش، عن سعادته عقب التتويج ببطولة مصر الدولية للإسكواش التى أقيمت على المعلب الزجاجى بالأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

وأوضح كريم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport "، أن الفوز اليوم أمام على فرج جاء بصعوبة وقام باستخدام بأكثر من خطة خلال اللقاء وظهور الإجهاد منذ الشوط الثانى والثالث.

وتوج كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي المصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش ببطولة مصر الدولية للاسكواش عقب الفوز على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-8.

يذكر أن الثنائي المصري كانا قد تواجها من قبل في بطولة الأهرام الدولية عام 2016، وفاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على علي فرج.

ويستعد الثنائي المصري للمشاركة في بطولة العالم لرجال الاسكواش والتي تقام 8 نوفمبر الحالي بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، ويحمل البطل المصري علي فرج لقب البطولة عن الموسم الماضي.





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