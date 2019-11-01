شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتقدم على رنيم الوليلي 2/1 ببطولة العالم للاسكواش .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت نور الشربيني، المصنفة الرابعة عالميا فى حسم الشوط الثالث لصالحها فى مباراتها مع رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا، بنهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش، المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات، لتصبح نتيجة الأشواط 2/1. وحسمت الشربينى الشوط الثالث لصالحها بنتيجة 11 / 5. نور الشربيني حاملة لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما مثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الإصابة فى الركبة.

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