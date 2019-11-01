شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يستقر على 22 لاعبا فى معسكر الاتحاد استعدادا للمحرق البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على اختيار 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمباراة الحرق البحرينى ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة العربية والمقرر لها الاحد المقبل 3 نوفمبر على استاد الإسكندرية بحضور 5 آلاف مشجع.

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وجاءت القائمة لفريق الاتحاد السكندرى كالتالى: عماد السيد ومحمود الزنفلى ومحمود شعبان وأسامة العزب وويلسون وإسلام جمال ومحمد أنور، ومحمود رزق والسيد سالم وكريم الديب وأحمد نبيل مانجا، ونور السيد وهشام محمد وخالد الغندور وأحمد حجى وأيمن غباشى وأحمد راشد وأحمد رفعت ومحمد جدو وبناهينى، وخالد قمر وأوكوى.

ويغيب عن اللقاء كل من عمرو خليل وصبحى سليمان ومروان عطية، ومروان النجار ورزاق سيسيه وصبرى رحيل وأحمد شلبى ويوسف حسن.