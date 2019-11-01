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شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تتعادل مع نور الشربينى 1/1 فى نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت رنيم الوليلي، لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، فى التعادل مع مواطنتها نور الشربيني لاعبة سبورتنج المصنفة الرابعة عالميا، بنتيجة 1/1 في الشوط الثاني ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات، وتعاملت الوليلي بنتيجة 11/9.
نور الشربيني حاملة لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما مثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الإصابة في الركبة.
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