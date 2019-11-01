شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى تاسع جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة بدورى محترفى كرة اليد للرجال للكبار للموسم المحلى 2019 /2020.

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من: الزمالك على محافظة الفيوم 34 /26 والجزيرة على جزيرة الورد 29 /25 وسموحة على حدائق الأهرام 19 /17 و طلائع الجيش على أصحاب الجياد 35 /28 وسبورتنج على الأوليمبي 27/ 23 والأهلى على المعادى 29/ 21، فيما تعادل الزهور مع الحوار 21/21.

بينما تقام الجولة العاشرة يوم 7 نوفمبر القادم للقاءات بين كلا من: الزمالك مع الزهور ومحافظة الفيوم مع الجزيرة والحوار مع سموحة وأصحاب الجياد مع جزيرة الورد، والبنك الأهلى مع حدائق الأهرام وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع 6 أكتوبر، والأوليمبى مع الأهلى والمعادى مع الطيران.