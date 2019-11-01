نور الشربيني بطلة العالم للإسكواش للمرة الرابعة في تاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

توجت نور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش للسيدات للمرة الرابعة في تاريخها بعد تغلبها على مواطنتها رنيم الوليلي في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

وتغلبت نور الشربيني على مواطنتها رنيم الوليلي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

وحسمت نور الشربيني الشوط الأول لصالحها بنتيجة 11-4، لكن رنيم الوليلي عادت وحسمت الثاني لصالحها بنتيجة 11-9.

وعادت الشربيني للتقدم مرة أخرى وحسمت الثاني بنتيجة 11-5، وفازت بالشوط الثالث بنتيجة 11-6، لتفوز بالمباراة والبطولة.

وبفوز نور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش، فإنها تحقق اللقب للمرة الثانية على مواطنتها رنيم الوليلي، حيث فازت باللقب للمرة الأولى في 2016 عندما أقيمت بالجونة، بينما فازت الوليلي بالبطولة على حساب الشربيني مرة واحدة وكانت في 2017 بمدينة مانشستر بانجلترا.

ويعد هذا اللقب هو الرابع لنور الشربيني في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للإسكواش للسيدات.

Advertisements

ويعد نهائي موسم 2019-2020 هو السادس لنور الشربيني في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للإسكواش للسيدات، حيث فازت باللقب 4 مرات، أخرها اليوم، وتوجت بثلاث بطولات من قبل أعوام 2015، 2016، وموسم 2018-2019.

بينما خسرت اللقب مرتين من قبل الأولى كانت أمام لورا ماساروا في 2013 والثانية أمام رنيم الوليلي في 2017.

وتعد نور الشربيني أكثر لاعبة مصرية توجت باللقب 4 مرات.

وبعد فوز نور الشربيني باللقب الرابع لها، فإنها تقترب من الأسترالية سارة فيتس جيرالد صاحبة الـ5 القاب في بطولة العالم للإسكواش للسيدات.

وتعد الماليزية نيكول ديفيد أكثر اللاعبات تتويجا بالبطولة 8 مرات.

اقرأ أيضا:

"لغز حير العالم".. كيف تهيمن مصر على الإسكواش؟