رمضان صبحي 10 ومصطفى محمد 11 .. تعرف على أرقام قمصان لاعبي المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة اللاعبين والتي شملت الأرقام التي سيظهر بها لاعبو الفريق خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي كالآتي:

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حراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي.

خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان.

بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.