محمود عبد العزيز: "أشكر لاعبي الزمالك القدامى اللي مش فاكرين إني عملت عملية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن محمود عبد العزيز، لاعب نادي الزمالك، خضوعه لعملية ناجحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، منتقدًا عدم مساندة عدد من اللاعبين له في أزمته.

محمود عبد العزيز، نشر على حسابه بموقع انستغرام:"الحمدلله تمت العملية على خير بفضل الله ودعاء أهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضى منصو روالكابتن إسماعيل يوسف والأستاذ أمير مرتضى وحابب أشكر اللاعبين القدامي اللي ساندوني وأشكر اللعيبة القدامى اللي مش فاكرين إني عملت عملية وبيعملوا فيديوهات دعم للاعبين في أندية تانية".

وكان محمود عبد العزيز، لاعب الزمالك قد أُصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع فريقه في مباراة أمام المقاصة ضمن منافسات بطولة الدوري.