تعرف على نتائج مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية اقيمت اليوم مباريات الجولة الثالثة بالدوري الممتاز للكرة النسائية والتي اسفرت عن فوز المعادي واليخت علي الصيد بالمحلة بخمسة اهداف مقابل ثلاثة اهداف في مباراة كانت الاثارة والندية عنوانها . أحرز خماسية المعادي اللاعبة نسمة ثلاثة اهداف هاتريك وهدف لنادين الشافعي لاعبة المنتخب الوطني وهدف لشهد مكرم وحضر اللقاء Advertisements حسين عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب الوطني ومصطفي منير المدرب العام . حسين عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب الوطني ومصطفي منير المدرب العام . فيما حقق وادي دجلة الفوز علي بشتيل بهدفين، ون رد وتمكن المصري القاهري من الفوز علي الترام في عقر دارك بهدفين دون رد وانتهت مباراة الطيران مع كفر سعد بالتعادل الايجابي بهدف لمثله . ويتربع فريق الطيران علي قمة جدول الترتيب برصيد خمس نقاط فيما ياتي في المركز الثاني برصيد. 4 نقاط ويحتل وادي دجلة المركز الثالث بنفس الرصيد وياتي في المركز الرابع المصري القاهرة باربع نقاط وبنفس الرصيد يحتل كفر سعد المركز الخامس والتراث صاحب المركز السادس . فيما يحتل المؤسسة المركز السابع بثلاث نقاط وبنفس الرصيد يحتل بشتيل المركز الثامن وبرصيد نقطة واحدة يحتل صيد المحلة المركز التاسع ويقبع الاميرية في المركز الاخير بدون رصيد .

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