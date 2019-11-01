التعادل السلبي يحسم مباراة العين والجزيرة في الدوري الإماراتي

أسفر لقاء العين والجزيرة عن التعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة علي ستاد هزاع بن راشد ضمن ختام منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

شهد اللقاء لعب العين 77 دقيقة بعشرة لاعبين

فقط وذلك عندما تم طرد مدافعه محمد شاكر عندما عرقل مهاجم الجزيرة علي مبخوت وهو علي خط المرمي.

كما شهدت أحداث اللقاء طرد إيفان ليكو مدرب العين، حيث واجه الحكم احتجاجاً

شديداً من جمهور العين عن القرارات التي اتخذها، ويعد ذلك التعادل الخامس للفريقين في تاريخ مواجهاتهما بدوري الخليج العربي حيث ترجح كفة الفوز للجزيرة ب 10 انتصارات، مقابل 8 انتصارات للعين.

وبتلك النتيجة ظل فريق العين عند المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما وقف الجزيرة عند المركز الرابع برصيد 11 نقطة.