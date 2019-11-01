نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الرابعة

توجت أسطورة الاسكواش المصري نور الشربيني بلقب ببطولة العالم للأسكواش للمرة الرابعة في تاريخها بعد الفوز علي مواطنتها رنيم الوليلي بنتيجة 3/1 في النهائي المصري الخالص الذي جمع بينهما اليوم وسط حضور جماهيري كبير . بنتيجة 3/1 في النهائي المصري الخالص الذي جمع بينهما اليوم وسط حضور جماهيري كبير . وكان كريم عبد الجواد قد توج اليوم بلقب البطولة على مستوى منافسات الرجال بعد الفوز على زميله علي فرج في النهائي بثلاثة أشواط نظيفة .

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