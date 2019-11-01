قائمة الترجي لمواجهة أولمبيك آسفي في البطولة العربية

أعلن معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي قائمة فريقه لمواجه أولمبيك آسفي في لقاء الذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادسة الاندية العربية .
وجاءت القائمة كالاتي :
بن شريفية - الجريدي - الدبشي-الدربالي - المباركي -محمد علي اليعقوبي- شمام- الذوادي- بدران - الربيع- كوليبالي- المسكيني- بن رمضان - بن غيث - كوامي بونسو- بن شوق- الهوني- البدري- الفادع- الخنيسي- واتارا - الجويني
وكان فريق الترجي غادر مطار تونس قرطاج مباشرة في حوالي الساعة الثالثة و عشرين دقيقة بعد ظهر إجراء أبناء معين الشعباني حصّة تمارين صباحيّة على أن يكون الوصول إلى مطار مدينة مراكش ثمّ التحوّل إلى مدينة آسفي.
ويلعب الترجي المباراة يوم الاحد في تمام الثامنة مساء علي ملعب ملعب المسيرة الخضراء
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