محمد رمضان ونجوم الفن والمجتمع في ختام بطولتي العالم ومصر الدولية للاسكواش

حضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع نهائي بطولتي CIB مصر الدولية للاسكواش، وبطولة CIB العالم للاسكواش، حيث لعب بطل العالم علي فرج مع مواطنه المصري كريم عبد الجواد، وانتصرالأخير، وفي بطولة العالم تلعب نور الشربيني مع المصنفة الأولى رنيم الوليلي.
وحضر النجم محمد رمضان وكذلك الفنانة درة، والممثل أحمد حاتم، وأحمدداوود، ونجم الاسكواش المعتزل احمد برادة.
وتعد مجموع القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للاسكواش ل 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.
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