كريم عبد الجواد يتوج ببطولة مصر الدولية للاسكواش بعد التغلب على فرج 3/0

توج كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش ببطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة بالأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار. وفاز عبد الجواد على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-8 . الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-8 . يذكر أن الثنائي المصري كان قد تواجها من قبل في بطولة الأهرام الدولية عام 2016 وفاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على علي فرج .

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