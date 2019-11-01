الوحدة يحقق فوزًا ثمينًا على الظفرة في الدوري الإماراتي

تمكن فريق الوحدة من الفوز علي مضيفه نادي الظفرة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

سجل أهداف الوحدة كلأ من محمد صالح بجراش وكارلوس لوبيز هدفين في الدقائق 6 و39 و68 ، بينما سجل هدف الظفرة الوحيد مسعود

سليمان في الدقيقة 43.

انتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة بنتيجة 2-1 سجل الأهداف كلاً من محمد صالح بجراش وكارلوس لوبيز من ضربتي جزاء في الدقيقة 6 و39، بينما سجل هدف الظفرة الوحيد مسعود

سليمان في الدقيقة 43.

أما الشوط الثاني فقد أثمر عن هدف ثاني لكارلوس لوبيز وثالث للوحدة في الدقيقة 68.

Advertisements

وبتلك النتيجة تقدم الوحدة إلي المركز السادس برصيد 9 نقاط، بينما توقف الظفرة عند المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وفي لقاء أخر تمكن النصر من تحقيق فوزاً ثميناً علي خورفكان بنتيجة 1-0 عن طريق ألفارو نيجريدو في الدقيقة 75.

وبتلك النتيجة تقدم النصر إلي المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما وقف خورفكان عند المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.