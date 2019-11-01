أعلن إرنتسو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونه الاسباني قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي في الدوري الاسباني والمقرار ان تجمع الفريقين غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الاسباني وشهدت القائمة غيب الثلاثي عثمان ديمبلى وكارليس ألينا، بجانب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي للإصابة. للإصابة. ويتصدر البارسا جدول ترتيب الليجا هذا الموسم، برصيد 22 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدى ريال مدريد الوصيف، برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ليفانتى المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة وجاءت كالاتي Advertisements في حراسة المرمي : مارك اندري تير شتيجن نوربيرتو نيتو في خط الدفاع: نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه جان كلير توديبو كليمونت لينغليت جوردي ألبا خط الوسط : ايفان راكيتش سيرجيو بوسكيتش أرثور هينريك ميلو سيرجي روبيرتو فرينكي دي يونغ ارتورو فيدال جونيور فيربو خط الهجوم : لويس سواريز ليونيل ميسي انطوان جريزمان كارليس بيريز أنسوماني فاتي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي يعلن قائمة برشلونه لمواجهة ليفانتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.