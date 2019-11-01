تعرف على أرقام لاعبي المنتخب الأوليمبي في يأمم افريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريل عن ارقام لاعبي الفراعنة استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبلة حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 .

ويرتدي رمضان صبحي القميص رقم 10 في صفوف ننتخب مصر وطاهر طاهر القميص رقم 9 و مصطفي محمد للقنيص رقم

11 .

ضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالي : لحراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد

عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.