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تعرف على أرقام لاعبي المنتخب الأوليمبي في يأمم افريقيا

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريل عن ارقام لاعبي الفراعنة استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبلة حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 .

ويرتدي رمضان صبحي القميص رقم 10 في صفوف ننتخب مصر وطاهر طاهر القميص رقم 9 و مصطفي محمد للقنيص رقم

11 .

ضم شوقى غريب  21 لاعباً وجاءت كالتالي : لحراسة المرمي : عمر رضوان و  عمر صلاح و  محمد صبحي ، وفى خط الدفاع  :أسامه جلال و  محمود مرعي و  محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و  محمد

عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و  كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و  غنام محمد و  عمار حمدي و  ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و  طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و  عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و  صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

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