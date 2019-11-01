الأهلي رفض اقتراح هيرفي رونار، وأخفق مع وصيف المونديال!

رفضت إدارة النادي الأهلي التعامل بجدية مع الفكرة التي طرحها وكيل أعمال المدير الفني الفرنسي “هيرفي رونار” في يناير الماضي، بتولي تدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني “مارتن لاسارتي” فور انتهاء كأس أمم أفريقيا 2019.

وطلب هيرفي رونار من إدارة الأهلي انتظاره لحين إنهاء ارتباطه بالاتحاد المغربي لكرة القدم، لكن الأهلي فضل البحث عن مدرب آخر قيل أنه المدير الفني الحالي لمنتخب الإمارات “فان مارفيك”.

وفي نهاية المطاف تعاقد الأهلي مع المدرب السويسري “رينيه فايلر” بعد حوالي 20 يومًا من إقالة لاسارتي بسبب توديعه لكأس مصر أمام بيراميدز والذي خسر منه كذلك ذهابًا وإيابًا في منافسات الدوري المصري الموسم الماضي.

بينما اختار هيرفي رونار تدريب منتخب السعودية في نهاية شهر يوليو 2019، بعد تأكده من صرف إدارة الأهلي لنظرها عن الاستعانة بخدماته.

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وكشف الصحفي “خالد الإتربي” ، رئيس القسم الرياضي في جريدة الشروق المصرية، عن المزيد من التفاصيل التي تسببت في إنهيار اتفاق الأهلي مع وصيف كأس العالم 2010 مع منتخب هولندا “فان مارفيك”.