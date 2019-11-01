فيديو | يوسف بلايلي مُتهم بالهمجية في السعودية!

أُتهم لاعب الوسط الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” بالهمجية في ستوديو الديوانيه في القناة الرياضية السعودية، بسبب التصرف الذي بدر منه عند استبداله في مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يوم أمس الخميس ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وهاجم محلل القناة الرياضية السعودية، جاسم الحربي، سلوك يوسف بلايلي لحظة تغييره من قبل المدير الفني السويسري “كريستيان جروس”، واصفًا إياه بالسلوك غير المقبول، والذي يُعكس عدم تحضر من اللاعب الجزائري الفائز بكأس أمم أفريقيا 2019.

وقل جاسم الحربي “يتوجب على يوسف بلايلي أن يتحلى بالتحضر والاحترافية أثناء تعامله مع مثل هذه المواقف، لو كان يعتبر نفسه لاعبًا محترفًا لا يجب أن تصدر منه هذه التصرفات غير المتحضرة”.

وأوضح “بعض اللاعبين لا يطبقون المهام الفنية الموكلة لهم من المدير الفني، وبالتالي يتم تغييرهم خلال سير اللعب، وما فعله بلايلي اعتراضًا على تغييره سلوك غير حضاري لا نقبله من لاعب أجنبي ولا من لاعب عربي أو سعودي”.

وأضاف “إذا كنت لاعبًا محترفًا لا بد أن تحترم قرار المدرب. لو كان بلايلي في أوروبا الآن لخرج من الملعب بهدوء وقام بمصافحة المدرب وزملائه لحظة تبديله، نحن لا نقبل رؤية مثل هذه المشاهد وهو يركل زجاجة الماء، فهناك لاعبين صغار السن يتعلمون من اللاعب الأجنبي”.

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وختم “عندما يشاهد اللاعب صغير السن لاعب محترف لدينا يعترض بهذا الشكل، سيقوم بتقليده، وسيركل زجاجة المياه ويلوح بيديه حين يغيره المدرب، لو بلايلي محترف حقًا، يجب أن يلتزم بقرار المدرب، هناك مشكلة عنده عليه البحث عن حلها، فقد سبق وتم تغييره مع المدرب السابق، حيث توكل له مهام فنية ولا يؤديها على أكمل وجه”.

وانتقل يوسف بلايلي إلى صفوف أهلي جدة قبل بداية موسم 2020/2019 قادمًا من الترجي التونسي، بعد فشل احترافه مع أحد عمالقة الدوري الفرنسي.

ورد⁩ الأمير منصور بن مشعل – مشرف الكرة في الناد يالأهلي⁩ – على الاتهامات الموجهة إلى يوسف بلايلي، قائلاً “يحق ليوسف بلايلي أن يعترض ويحق لنا أن نعترض ولي جلسة معه، الأهلي مثل المنتخب ولديه دكة بدلاء لا يوجد لها مثيل في أي فريق سعودي”.