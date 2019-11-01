لعبة الفانتازي | فاردي وبوليسيتش يتصدران ترشيحات بي إن سبورتس

تصدر مهاجم نادي ليستر سيتي “جيمي فاردي” قائمة ترشيحات قناة بي إن سبورتس لهذا الأسبوع في لعبة الفانتازي، بعد تمكنه من اعتلاء جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف بفضل الهاتريك الذي سجله أمام شيفيلد يونايتد في افتتاح الجولة الحادية عشر.

وجاء من بعده مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو ومهاجم آرسنال أوباميانج، ولاعب وسط تشيلسي كريستيان بوليسيتش الذي سجل هاتريك في الجولة الماضية على ملعب بيرنلي.

ورشح هذا الرباعي نظرًا لصعوبة مشاركة محمد صلاح أمام أستون فيلا بسبب الإصابة التي ألمت به أمام توتنهام، حسب ما أشار إليه المحلل الرياضي المصري “هيثم فاروق” أثناء تقديم حلقة فانتازي beIN هذا الأسبوع.

لكن ترشيحات هيثم فاروق تعرضت للنقد من قبل متابعي الحساب الرسمي لقناة beIN Sports على تويتر، بعدما اقترح عليهم اختيار لاعب الوسط الدولي الإنجليزي ونجم وست هام يونايتد “رايس” بالإضافة إلى الدولي البرتغالي لاعب إرتكاز ولفرهامبتون “جواو موتينيو”، نظرًا لضعف مشاركتهما في صناعة أو تسجيل الأهداف بصفة مستمرة.

كما نصح هيثم فاروق عشاق لعبة الفانتازي بشراء حارس مرمى مانشستر سيتي “إيديرسون” والذي يُعد أغلى حراس اللعبة.

والتالي التشكيلة المقترحة من الفانتازي لهذا الأسبوع حسب بي إن سبورتس:

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حارس المرمى: إيديرسون (مانشستر سيتي)

الدفاع: جون لوندسترام (شيفيلد يونايتد)، ماسوكو (وست هام يونايتد)، دافي (برايتون)

الوسط: رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، رايس (وست هام يونايتد)، جواو موتينيو (ولفرهامبتون)، كريستيان بوليسيتش (تشيلسي).

الهجوم: روبرتو فيرمينو (ليفربول)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، أوباميانج (آرسنال).