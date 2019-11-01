رياضة | عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد غيابه عن مباراة أرسنال، أزدادت الشكوك لدى جماهير نادي ليفربول حول إمكانية لحاق الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، في مباراة فريقه المقبلة التي تجمع ليفربول ضد أستون فيلا، في إطار منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وغاب صلاح عن مباراة أرسنال الأخيرة التي جمعت بينهما في إطار دور الـ16 ليطولة كأس كاراباو، والتي حسمها الريدز لصالحه بصعوبة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 5-5 في مباراة مثيرة.

ووفقًا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية فإن محمد صلاح شارك بشكل طبيعي في تدريبات فريقه قبل مواجهة أرسنال، ولكن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، فضل إراحته إلى جانب العديد من نجوم الفريق من أجل العديد من المنافسات القوية التي تنتظرهم سواء في بطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

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إصابة محمد صلاح

ومن الجدير بالذكر أن محمد صلاح، قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه ضد توتنهام، ليغادر ملعب المباراة بعد شكواه من آلام في الكاحل، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن بطولة الدوري، وحسمها الريدز لصالحه بنتيجة 2-1.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، في تمام الخامسة مساء الغد بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، على ملعب "فيلا بارك".