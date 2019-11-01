رياضة | خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسئولو نادي الزمالك مفاوضات مع حاتم جميل لاعب فريق المنصورة والمعرف باسم "مولر" لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.

وكلف رئيس الزمالك نجله أحمد مرتضي منصور بإنهاء الصفقة في الساعات القادمة بعدما دخل النادي الأهلي على خط المفاوضات مع اللاعب.

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وكان الأهلي قد كلف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي بالتفاوض مع مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة حاتم المير للتخلي عن خدمات اللاعب في يناير المقبل لخطفه من الزمالك.

وتفاوض الأهلي مع تامر النحاس وكيل اللاعب لإقناعه بارتداء القميص الأحمر وتفاوض أيضاً مع شقيق اللاعب الأكبر في محاولة للضغط على "مولر" للانضمام للقلعة الحمراء.

ووعد الأهلي اللاعب بالتصعيد للفريق الأول ومنحه شيك بمبلغ 50 ألف جنيه فى حالة التوقيع للنادي الأحمر بدلاً من الزمالك في الفترة القادمة.