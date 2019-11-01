رياضة | تعرف على مباريات مجموعة الدقهلية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات مجموعة الدقهلية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود مجددا الحياة لملاعب القسم الثالث بالدقهلية وتحديدا المجموعة التاسعة عقب فترة توقف بالأسبوع الماضى بسبب منافسات كأس مصر ومشاركة غالبية الأندية بالمسابقة.

الجولة الثالثة تنطلق عصر غد السبت فى الثانية والنصف عصرا حيث تقام ٧ مباريات فيما يغيب مياه الدقهلية عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

بلقاس صاحب الصدارة يسعى للحفاظ على صدارته حينما يستضيف المتعثر ميجاسبورت والذى يطمح فى العودة للمنافسة مجددا من ملعب بلقاس.

شيكو والذى يتقاسم الصدارة رفقة بلقاس وبنى عبيد سوف يسعى لمواصلة عروضه ونتائجه الإيجابية حينما يستضيف الجريح كهرباء طلخا والذى لم ينجح فى الحصول على أى نقطة حتى الأن ويسعى لتصحيح مساره سريعا من أجل العودة للمنافسة مع باقى فرق المجموعة.

أبناء بنى عبيد فى رحلة للبحث عن الفوز الثالث والعلامة الكاملة حيث نجح الفريق فى الفوز بأول مباراتين ويسعى لتحقيق فوزه الثالث حينما يستضيف شباب الأمير الذى حصد ٣ نقاط من فوز وهزيمة ويسعى للإقتراب من الصدارة.

إتحاد نبروه يسعى لمواصلة مطاردة فرق الصدارة وإستغلال تعثرها حيث يرغب فى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط عندما يستضيف إتحاد المنزلة والذى يرغب فى نسيان الماضى والعودة للإنتصارات بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى نقطة حتى الأن وتم الإستعانة بمدير فنى جديد من أجل عودة الإستقرار والنتائج الإيجابية.

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شبان بدواى أيضا يطمح فى فوز يحققه حينما يستقبل عمال المنصورة من أجل الإقتراب وملاحقة الصدارة وفى أذهان لاعبيه وجهازه الفنى هزيمة الفريق وخروجه من بطولة كأس مصر أمام نفس الفريق "عمال المنصورة" والذى يقدم مستويات قوية منذ بداية الموسم.

ويستضيف منية سمنود صاحب الأرض والجمهور ضيفه فريق شربين فى لقاء لايقبل القسم على إثنين حيث يطمح كلاهما فى خطف الثلاث نقاط بعدما خسر منية سمنود ٥ نقاط خلال جولتين فيما خسر شربين ٣ نقاط خلال جولتين أيضا.

وأخيرا يستضيف السنبلاوين ضيفه المطرية حيث يسعى أصحاب الضيافة للإنقضاض على أمال الضيوف فى العودة للنتائج الإيجابية وتحقيق فوز هام يعيد الفريق لحسابات المجموعة.

وشهدت المجموعة التاسعة خلال جولتين ٤٨ هدفا سجلت خلال ١٤ مباراة حيث يحتل بلقاس صدارة الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف بالمجموعة برصيد ٧ أهداف فيما يحتل كهرباء طلخا والمطرية الأندية الأضعف دفاعيا بعدما إستقبلت شباكهما ٧ أهداف خلال الجولتين الماضيتين.

وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة التاسعة بالقسم الثالث :

١ بلقاس ٦ نقاط

٢ شيكو ٦ نقاط

٣بنى عبيد ٦ نقاط

٤ إتحاد نبروه ٤ نقاط

٥ شبان بدواى ٤ نقاط

٦ شباب الأمير ٣ نقاط

٧ شربين ٣ نقاط

٨ مياه الدقهلية ٢ نقطة

٩ السنبلاوين ١ نقطة

١٠ عمال المنصورة ١ نقطة

١١ ميجاسبورت ١ نقطة

١٢ منية سمنود ١ نقطة

١٣ إتحاد المنزلة بلا رصيد

١٤ كهرباء طلخا بلا رصيد

١٥ المطرية بلا رصيد