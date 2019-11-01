رياضة | مواعيد مباريات يوفنتوس في شهر نوفمبر.. مواجهات نارية ومثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات يوفنتوس في شهر نوفمبر.. مواجهات نارية ومثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع عشاق الدوري الإيطالي لمشاهدة مباريات يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي في شهر نوفمبر، حيث يتطلع يوفنتوس لمواصلة سيطرته على الكالتشيو كما يطمح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لتعويض فشله في البطولة في المواسم الماضية.

يحتل يوفنتوس حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة من 9 مباريات خاضها حتى الآن، فاز في 7 مباريات وتعادل في مبارتين ولم يخسر في أي مباراة. سجل يوفنتوس 16 هدف في الدوري هذا الموسم حتى الآن ومني مرماه ب 8 أهداف.

يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو من أبرز نجوم الفريق. كما يسعى ماسيميليانو ساري المدير الفني للسيدة العجوز لمواصلة إنجازاته التي حققها مع تشيلسي في الموسم الماضي مع اليوفي، حيث يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يقود الإيطالي ماوريسيو ساري السيدة العجوز بالقائمة التالية :-

حراسة المرمى : جيانلويجي بوفون

خط الدفاع : أليكس ساندرو وماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو

خط الوسط : بليز ماتويدي وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وآرون رامسي

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين

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ويرصد الخليج 365 الرياضي مباريات يوفنتوس في شهر نوفمبر:-

* الدوري الإيطالي :

- السبت 2 نوفمبر 2019 : تورينو ويوفنتوس الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

- الأحد 10 نوفمبر 2019 : يوفنتوس وميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

- السبت 23 نوفمبر 2019 : أتلانتا ويوفنتوس الساعة الرابعة عصراًًً

* دوري أبطال أوروبا :

يقع يوفنتوس في المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا بجانب كلا من أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو. يحتل يوفنتوس المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط على الرغم من تساويه مع أتلتيكو مدريد في النقاط ولكنه متفوق عليه بعدد الأهداف.

- الأربعاء 6 نوفمبر 2019 : لوكوموتيف موسكو ويوفنتوس الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً.