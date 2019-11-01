رياضة | عثماسون يستضيف شباس الشهداء غدا بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عثماسون يستضيف شباس الشهداء غدا بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق شباس الشهداء بقيادة عادل معجوز المدير الفني الجديد للفريق ضيفا علي عثماسون طنطا الذي يقوده محمد علوش فنيا، غدا السبت بالجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.

ويستضيف المباراة استاد طنطا في الثالثة عصرا، ويدخل عثماسون المباراة في المركز الثامن برصيد 3 نقاط جمعهما من فوز وحيد علي فريق مركز شباب الحنفي بالجولة الثانية بنتيجة 2/1، سجلهما محمود عبدالعزيز بلية واللاعب البديل 'رينجو'، وتلقي الفريق هزيمة في أول جولة من نظيره كفر الشيخ بهدفين دون رد.

ويليه شهداء الشباس في المركز التاسع برصيد 3 نقاط جمعهما من فوز وحيد في أول جولة علي مركز شباب الحنفي بهدف نظيف، وفي الجولة الثانية تلقي هزيمة كبيرة من سبورتنج كاسل بثلاثية مقابل هدف.

- مباريات الجولة الثالثة المقرر لها غدا

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عثماسون طنطا & شباس الشهداء

صيد المحلة & بلطيم

كفر الشيخ & الزعفران

سيدي سالم & سمنود

شباب الحنفي & الحامول

مطوبس & سبورتنج كاسل

دسوق & إتحاد بسيون

- ترتيب المجموعة

1- الزعفران 6 نقاط

2- مطوبس 4 نقاط

3- سبورتنج كاسل 4 نقاط

4- كفر الشيخ 4 نقاط

5- سمنود 4 نقاط

6- الحامول 4 نقاط

7- صيد المحلة 4 نقاط

8- عثماسون 3 نقاط

9- شباس الشهداء 3 نقاط

10- بلطيم نقطتين

11- سيدي سالم بدون رصيد

12- شباب الحنفي بدون رصيد

13- دسوق بدون رصيد

14- اتحاد بسيون بدون رصيد