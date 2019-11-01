رياضة | الحلم في ثانية راح.. حلم برشلونة في ضم خليفة رونالدو ينتهي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلم في ثانية راح.. حلم برشلونة في ضم خليفة رونالدو ينتهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن حلم نادي برشلونة، في الحصول على خدمات الفرنسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بات مهددا بتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الفريق الكتالوني، للتعاقد مع كيليان مبابي المتوج مع بلاده بلقب كأس العالم مؤخرا، لتعويض الرحيل المحتمل للأوروجوياني لويس سواريز، خلال الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" أن مسألة انتقال مبابي للعب ضمن صفوف البلوجرانا أصبح معقدا للغاية، بسبب العلاقة المتوترة بين إداراتي الناديين.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة بدأ بالفعل في البحث عن بدائل أبرزهم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والذي يعيش بأفضل حالاته بالفترة الحالية.