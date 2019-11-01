رياضة | تعرف على أرقام لاعبي منتخب مصر الأولمبي فى كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أرقام لاعبي منتخب مصر الأولمبي فى كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وأعلن الجهاز الإدارى للفراعنة عن أرقام قمصان اللاعبين الـ 21 الذي سيخوضوا البطولة القارية علي الأراضي المصرية.

وسيرتدي رمضان صبحي قائد مصر القميص رقم 10 في صفوف منتخب مصر وطاهر طاهر القميص رقم 9 ومصطفي محمد للقميص رقم 11 وناصر ماهر رقم 8.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة ال 21 لاعب التي ستشارك في البطولة وهم :

حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي

خط الدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، أحمد ابوالفتوح، كريم العراقي.

Advertisements

خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر.

خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، أحمد ياسر ريان.

وتقع الفراعنة في المجموعة الأولي بجانب كل من غانا ومالي والكاميرون.